Alphabet-Aktie im Plus: Waymo-Robotaxis nehmen Kurs auf Europa

15.10.25 17:40 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet in Grün: Waymo-Robotaxis kommen nach Europa | finanzen.net

Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google-Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
216,00 EUR 2,85 EUR 1,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
373,60 EUR 2,40 EUR 0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Uber
81,47 EUR -0,47 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In den nächsten Monaten sollen die nötigen Erlaubnisse eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren.

Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein großer Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio.

Die Alphabet-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise um 1,84 Prozent im Plus bei 250,71 US-Dollar.

/so/DP/jha

MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX)

