Expansionsoffensive

Pony.AI positioniert sich als ernstzunehmender Herausforderer im globalen Markt für autonomes Fahren und könnte dabei sogar Tech-Giganten wie Waymo den Rang ablaufen.

• Neuer Star am Robotaxi-Himmel?

• Pony.AI setzt auf zügige Expansion

• Könnte Pony.AI Waymo & Co. überholen?



Das ist Pony.AI

Pony.AI wurde im Jahr 2016 im Silicon Valley gegründet und zählt heute laut eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich autonomer Mobilität. Das Unternehmen entwickelt Technologien und Dienste für Robotaxis, autonome Lkws sowie privat genutzte Fahrzeuge. Ziel sei dabei die Entwicklung der sichersten selbstfahrenden Systeme weltweit. Bis April 2023 legten die Fahrzeuge von Pony.AI über 21 Millionen Kilometer autonom zurück, darunter mehr als eine Million Testkilometer und rund 200.000 kostenpflichtige Robotaxi-Fahrten. Für seine Innovationskraft wurde das Unternehmen 2022 von CNBC sogar in die Liste der 50 disruptivsten Technologieunternehmen aufgenommen und erreichte dort Platz zehn.

Expansion im Blick

Pony.AI hat in den vergangenen Monaten zudem eine beeindruckende Expansions- und Produktionsoffensive gestartet. Das Unternehmen beschleunigte erst im August die Massenproduktion seiner Robotaxis der 7. Generation. Bis Ende des Jahres soll die Flotte dabei von über 200 auf über 1.000 Fahrzeuge anwachsen. Parallel dazu konnte Pony.AI seine Präsenz in allen vier chinesischen Metropolen - Shanghai, Peking, Shenzhen und Guangzhou - festigen und dort vollständig fahrerlose, kommerzielle Dienste anbieten. Damit ist Pony.AI das einzige Unternehmen, das diesen Betrieb bereits in allen großen Städten Chinas realisiert hat.

Doch auch in weiteren Gebieten der Welt schreitet die Expansion voran. In Katar startete Pony.AI zuletzt eine Partnerschaft mit dem nationalen Verkehrsunternehmen Mowasalat, um autonome Fahrzeuge in Doha auf öffentlichen Straßen zu testen. Die Initiative sei Teil der katarischen Vision 2030 und solle langfristig zu einem nachhaltigen, autonomen Verkehrssystem beitragen, so die Pressemitteilung.

Kurz darauf verkündete Pony.AI den Markteintritt in Singapur in Kooperation mit ComfortDelGro, dem größten lokalen Transportdienstleister. Die beiden Unternehmen planen, zunächst in der Region Punggol autonome Mobilitätsdienste anzubieten und damit Singapurs Ziel einer intelligent vernetzten, nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur zu unterstützen. Darüber hinaus treibt Pony.AI die Expansion nach Südkorea, Luxemburg und Dubai weiter voran.

So lief das zweite Quartal 2025 für Pony AI

Auch die Finanzergebnisse konnten zuletzt überzeugen: So konnte das Unternehmen im zweiten Quartal 2025 deutliche Fortschritte erzielen und seine Wachstumsziele untermauern. Die Zahl der registrierten Nutzer stieg um 136 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Finanziell konnte Pony.AI seine Gesamterlöse um 76 Prozent steigern. Besonders stark entwickelte sich das Kerngeschäft mit Robotaxi-Fahrten: Die Einnahmen aus Fahrpreiserhebungen legten um mehr als 300 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal zu.

Kann Pony.AI Waymo & Co. den Rang ablaufen?

Waymo hat sich in den USA als Platzhirsch für autonomes Fahren erwiesen: Mit rund 1.500 Fahrzeugen, mehr als zehn Millionen bezahlten Fahrten und einer beeindruckenden Sicherheitsbilanz dominiert der Google-Ableger den Markt. Doch während Waymo weiter an der Profitabilität arbeitet, holt der chinesische Herausforderer Pony.AI rasant auf, wie Gründerszene erklärt.

Im Gegensatz zu Waymo setzt Pony.AI auf internationale Expansion. Diese globale Aufstellung und die enge Zusammenarbeit mit Autoherstellern wie GAC und BAIC verschaffen Pony.AI einen entscheidenden Vorteil: Tempo und Skalierbarkeit.

Während Waymo auf Erfahrung und Technologie vertraut, kombiniert Pony.AI industrielle Effizienz mit ehrgeizigem Wachstum. Sollte der Expansionskurs anhalten, könnte der chinesische Newcomer dem Silicon-Valley-Giganten bald ernsthaft Konkurrenz machen - und die Zukunft des autonomen Fahrens neu definieren.

Redaktion finanzen.net

