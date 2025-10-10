BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle
Der Chemiekonzern BASF hat einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit dem US-Finanzinvestor Carlyle.
Werte in diesem Artikel
Für die Coatingssparte werde dabei ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Der Verkauf soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein und spült BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro in die Kasse. 40 Prozent an der Sparte wird BASF weiterhin halten. Die Aktie legt in Reaktion auf die Neuigkeiten via XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 43,21 Euro zu.
Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt in dem von BASF-Chef Markus Kamieth geplanten Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Wichtige Kunden der Lacke-Sparte kommen etwa aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt die Lack-Sparte mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.
Anfang der Woche hatte bereits die "Financial Times" berichtet, dass sich BASF und Carlyle in Exklusivgesprächen befänden.
/lew/mis
LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf BASF
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BASF
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BASF News
Bildquellen: BASF SE
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.10.2025
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.2025
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.2025
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|BASF Reduce
|Baader Bank
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BASF nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen