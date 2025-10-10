DAX24.621 ±0,0%Est505.627 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,86 +1,9%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.026 -0,2%Euro1,1572 +0,1%Öl64,28 -1,5%Gold3.987 +0,3%
Käufer gefunden

BASF-Aktie profitiert: Verkauf der Lacke-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle

10.10.25 13:30 Uhr
BASF-Aktie steigt: US-Finanzinvestor Carlyle kauft Lacke-Geschäft | finanzen.net

Der Chemiekonzern BASF hat einen Käufer für sein Lacke-Geschäft gefunden. Der DAX-Konzern einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit dem US-Finanzinvestor Carlyle.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
BASF
42,96 EUR -0,03 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für die Coatingssparte werde dabei ein Unternehmenswert von 7,7 Milliarden Euro angesetzt. Der Verkauf soll im zweiten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein und spült BASF vor Steuern 5,8 Milliarden Euro in die Kasse. 40 Prozent an der Sparte wird BASF weiterhin halten. Die Aktie legt in Reaktion auf die Neuigkeiten via XETRA zeitweise 0,56 Prozent auf 43,21 Euro zu.

Wer­bung

Der geplante Verkauf ist ein weiterer Schritt in dem von BASF-Chef Markus Kamieth geplanten Umbau des Chemie-Riesen, der schon länger unter einer allgemeinen Branchenflaute leidet. Wichtige Kunden der Lacke-Sparte kommen etwa aus der deutschen Autobranche, die auch wegen der Konkurrenz aus China und des Verschlafens des E-Autobooms in Teilen der Welt mit Problemen ringt. Laut BASF-Angaben erzielt die Lack-Sparte mit 10.300 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 3,8 Milliarden Euro.

Anfang der Woche hatte bereits die "Financial Times" berichtet, dass sich BASF und Carlyle in Exklusivgesprächen befänden.

/lew/mis

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

