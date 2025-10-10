QUALCOMM-Aktie unter Druck: Chinas Regulatoren nehmen QUALCOMM ins Visier
China hat eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller QUALCOMM eingeleitet. Das kommt am Markt alles andere als gut an.
Werte in diesem Artikel
• China leitet Kartelluntersuchung gegen QUALCOMM ein
• Hintergrund: Vorwurf der nicht ordnungsgemäßen Anmeldung der Übernahme von Autotalks
• Autotalks-Technologie (V2X) wichtig für vernetztes Fahren und autonome Mobilität
Wie Chinas Marktaufsichtsbehörde am Freitag mitteilte, wurde eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller QUALCOMM eingeleitet.
Verstoß gegen Kartellrecht?
Dabei gehe man dem Verdacht nach, dass das Unternehmen gegen chinesisches Kartellrecht verstoßen habe. Konkret gehe es dabei um den Vorwurf, dass QUALCOMM die Übernahme des Automobilchip-Herstellers Autotalks nicht ordnungsgemäß angemeldet hat, teilte die Staatliche Marktregulierungsbehörde weiter mit.
Die Behörde erklärte zudem, dass, dass die Untersuchung in Übereinstimmung mit dem chinesischen Kartellrecht eingeleitet worden sei, da der Verdacht bestehe, dass die Übernahme von QUALCOMM eine Konzentration von Unternehmen darstelle, die im Voraus hätte angemeldet werden müssen.
Im vorbörslichen Handel sacken QUALCOMM-Aktien daraufhin an der NASDAQ 2,86 Prozent auf 160,92 US-Dollar nach.
Autotalks soll Durchbruch im vernetzten Fahren bringen
Die Transaktion soll QUALCOMM an die Spitze einer Technologie katapultieren, die zum Standard für alle Fahrzeughersteller werden könnte und erschließt einen milliardenschweren Markt für vernetzte Fahrzeug.
Die Übernahme des israelischen V2X-Pioniers Autotalks wurde abgeschlossen - die ursprünglich bereits 2023 angekündigte Transaktion verzögerte sich aufgrund umfangreicher regulatorischer Überprüfungen in den USA und Europa bereits um etwa zwei Jahre. Nun kommt neuer regulatorischer Gegenwind aus China.
Fahrzeuge lernen zu kommunizieren
Der strategische Wert dieser Übernahme geht weit über die reine Technologieakquisition hinaus. V2X (Vehicle-to-Everything) ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und anderen Verkehrsteilnehmern - eine Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren und Verkehrssicherheit. Durch die Integration von Autotalks V2X-Chipsets in das Snapdragon Digital Chassis schafft QUALCOMM ein komplettes Ökosystem für vernetzte Mobilität.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: QUALCOMM und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf QUALCOMM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf QUALCOMM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere QUALCOMM News
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
Analysen zu QUALCOMM Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2024
|QUALCOMM Neutral
|UBS AG
|05.11.2020
|QUALCOMM overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|03.08.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2020
|QUALCOMM overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|03.08.2020
|QUALCOMM Outperform
|Bernstein Research
|30.07.2020
|QUALCOMM buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2024
|QUALCOMM Neutral
|UBS AG
|18.07.2019
|QUALCOMM Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.2019
|QUALCOMM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.2018
|QUALCOMM Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|18.05.2018
|QUALCOMM Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2015
|QUALCOMM Mkt Underperform
|Charter Equity
|06.03.2013
|QUALCOMM verkaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.04.2012
|QUALCOMM sell
|Société Générale Group S.A. (SG)
|22.12.2006
|QUALCOMM Downgrade
|JP Morgan
|14.11.2006
|QUALCOMM vom Kauf abgeraten
|Nasd@q Inside
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für QUALCOMM Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen