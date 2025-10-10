Untersuchungen eingeleitet

China hat eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller QUALCOMM eingeleitet. Das kommt am Markt alles andere als gut an.

• China leitet Kartelluntersuchung gegen QUALCOMM ein

• Hintergrund: Vorwurf der nicht ordnungsgemäßen Anmeldung der Übernahme von Autotalks

• Autotalks-Technologie (V2X) wichtig für vernetztes Fahren und autonome Mobilität



Wie Chinas Marktaufsichtsbehörde am Freitag mitteilte, wurde eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterhersteller QUALCOMM eingeleitet.

Verstoß gegen Kartellrecht?

Dabei gehe man dem Verdacht nach, dass das Unternehmen gegen chinesisches Kartellrecht verstoßen habe. Konkret gehe es dabei um den Vorwurf, dass QUALCOMM die Übernahme des Automobilchip-Herstellers Autotalks nicht ordnungsgemäß angemeldet hat, teilte die Staatliche Marktregulierungsbehörde weiter mit.

Die Behörde erklärte zudem, dass, dass die Untersuchung in Übereinstimmung mit dem chinesischen Kartellrecht eingeleitet worden sei, da der Verdacht bestehe, dass die Übernahme von QUALCOMM eine Konzentration von Unternehmen darstelle, die im Voraus hätte angemeldet werden müssen.

Im vorbörslichen Handel sacken QUALCOMM-Aktien daraufhin an der NASDAQ 2,86 Prozent auf 160,92 US-Dollar nach.

Autotalks soll Durchbruch im vernetzten Fahren bringen

Die Transaktion soll QUALCOMM an die Spitze einer Technologie katapultieren, die zum Standard für alle Fahrzeughersteller werden könnte und erschließt einen milliardenschweren Markt für vernetzte Fahrzeug.

Die Übernahme des israelischen V2X-Pioniers Autotalks wurde abgeschlossen - die ursprünglich bereits 2023 angekündigte Transaktion verzögerte sich aufgrund umfangreicher regulatorischer Überprüfungen in den USA und Europa bereits um etwa zwei Jahre. Nun kommt neuer regulatorischer Gegenwind aus China.

Fahrzeuge lernen zu kommunizieren

Der strategische Wert dieser Übernahme geht weit über die reine Technologieakquisition hinaus. V2X (Vehicle-to-Everything) ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen Fahrzeugen, Infrastruktur und anderen Verkehrsteilnehmern - eine Schlüsseltechnologie für autonomes Fahren und Verkehrssicherheit. Durch die Integration von Autotalks V2X-Chipsets in das Snapdragon Digital Chassis schafft QUALCOMM ein komplettes Ökosystem für vernetzte Mobilität.

