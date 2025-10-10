Starke Handelswoche

Die DroneShield-Aktie hat am Freitag ihre Rally unterbrochen. Ist das eine Momentaufnahme oder ein Grund zur Sorge für Anleger?

• Nach +730 % seit Jahresbeginn folgt bei der DroneShield-Aktie eine Atempause

• Geschäft boomt dank hoher Nachfrage nach Drohnenabwehrsystemen weltweit

• Wandel zum SaaS-Anbieter sorgt für zusätzliche Wachstumsfantasie



3,64 Prozent hat die Aktie des australischen Drohnenabwehrspezialisten DroneShield am Freitag an Wert verloren. Mit einem Schlusskurs von 6,36 AUD beendete der Anteilsschein die Handelswoche.

Gewinnmitnahmen oder Grund zur Sorge?

In den Tagen und Wochen zuvor hatte die DroneShield-Aktie aber eine spektakuläre Rally abgefeuert. Allein auf Sicht der letzten fünf Handelstage steht ein Kursplus von 11,97 Prozent, auf Dreimonatssicht haben Anleger sogar satte 130 Prozent Kursgewinne in ihren Depots und seit Jahresstart hat die DroneShield-Aktie bereits massive 731,4 Prozent zulegen können.

Daher dürfte der jüngste Abschlag eher als Rallypause gewertet werden, der Anleger dazu veranlasst hat, einen Teil ihrer Gewinne mitzunehmen.

Geschäftsmodell weiter stark nachgefragt

Denn negative Meldungen, die die Kursabschläge rechtfertigen würden, gibt es aktuell nicht. Der australische Anti-Drohnen-Technologieführer verzeichnet derzeit eine explosive Geschäftsentwicklung, im ersten Halbjahr zogen die Erlöse um satte 210 Prozent an. Im rasant wachsenden Markt für unbemannte Luftabwehrsysteme nimmt das Unternehmen eine führende Rolle ein, die Hauptkundschaft besteht aus Militär und Sicherheitsbehörden, aber zunehmend auch Betreibern kritischer ziviler Infrastruktur wie Flughäfen, Energieversorgern und Sportstadien.

Das geopolitische Umfeld spielt dem Unternehmen in die Karten: Allein in Europa fließen durch Initiativen wie den 800-Milliarden-Euro-schweren "ReArm Europe Plan" massive Investitionen in die Verteidigung. Dies spiegelt sich in DroneShields Auftragspipeline wider, die mehrere Großprojekte umfasst.

Transformation zum Software-Unternehmen schreitet voran

Besonders bemerkenswert ist DroneShields strategische Neuausrichtung hin zu einem Software-as-a-Service (SaaS)-Modell. Während Hardware-Verkäufe weiterhin den Großteil des Umsatzes ausmachen, wachsen die wiederkehrenden Softwareerlöse mit 177 Prozent noch schneller. Mit dem neuen Produkt "SentryCiv" führte das Unternehmen 2025 ein reines Abomodell für zivile Kunden ein.

Darüber hinaus verfolgt DroneShield eine ambitionierte internationale Wachstumsstrategie. Die regionale Umsatzverteilung zeigt bereits eine gesunde Diversifizierung. Mit einer schuldenfreien Bilanz und liquiden Mitteln von 204 Millionen AUD verfügt DroneShield über eine ausgezeichnete finanzielle Basis für seine Expansionspläne. Diese starke Position ermöglicht erhebliche Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie den schnellen Personalaufbau.

