GNW-News: Denodo als führender Anbieter von Softwareplattformen für die Datenintegration im IDC MarketScape ausgezeichnet

(https://www.denodo.com/en), ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement,
hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen im IDC MarketScape: Worldwide Data
Integration Software Platforms 2025 Vendor Assessment (Dok.-Nr. US53001625,
Oktober 2025) als?Leader" eingestuft wurde.
Ein kostenloser Auszug mit Schwerpunkt auf Denodo ist hier
(https://www.denodo.com/en/document/analyst-report/idc-marketscape-worldwide-
data-integration-software-platforms-2025-vendor-assessment) verfügbar.
Der IDC MarketScape-Bericht stellt fest:?Die doppelte Herausforderung, Daten
für KI bereitzustellen und KI für Daten nutzbar zu machen, treibt die rasante
Transformation des Marktes für Datenintegrationssoftware voran. Das
beherrschende Thema ist momentan Agentic AI, die für autonome,
ereignisgesteuerte Workflows zuverlässige multimodale Datenflüsse in Echtzeit
benötigt. Um diese Anforderungen zu erfüllen, gestalten Anbieter in der gesamten
Branche ihre Portfolios neu und binden Automatisierung, Data-as-a-Product-
Paradigmen und Governance in ihre Integrationsplattformen ein."
Im IDC MarketScape-Bericht heißt es weiter:?Die Prioritäten der Kunden spiegeln
diese Veränderungen wider. Die IDC-Studie zeigt, dass die größten Investitionen
von Unternehmen in die KI-Automatisierung zur Verbesserung der Produktivität von
Datenmitarbeitern und in die Datenqualität für das Training von KI-Modellen
fließen. Zugleich sehen sich Datenverantwortliche in stark dezentralisierten und
dynamischen Umgebungen mit Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit,
Datenschutz und Governance konfrontiert. Diese Herausforderungen spiegeln sich
in den Strategien der Anbieter wider, die den Schwerpunkt auf Metadaten-basierte
Erkenntnisse, Beobachtbarkeit und die Durchsetzung detaillierter Richtlinien
legen. Man geht davon aus, dass sich Verbesserungen in den Bereichen Pipeline-
Automatisierung, Governance und multimodale Datenbereitschaft direkt auf die
Einführung und die Ergebnisse von KI auswirken werden."
Denodo wurde im IDC MarketScape-Bericht für die folgenden Leistungen anerkannt:
* Logisches Datenmanagement und umfassende Datenvirtualisierung: Umfangreiche
Funktionen zur Integration und Bereitstellung von kontrollierten
Echtzeitdaten aus heterogenen Quellen ohne obligatorische Replikation, wobei
bei Bedarf eine Beschleunigung durch Caching und eine eingebettete MPP-
Schicht unterstützt wird. Dadurch wird der Datenverkehr reduziert und die
Zeit bis zur Lösung für domainübergreifende Analysen und KI verkürzt.
* Einheitliche Semantik- und Richtlinienebene: Ein konsistentes, Metadaten-
basiertes Modell verbindet die technische Ausrichtung mit der geschäftlichen
Semantik und Tags und ermöglicht so eine zentralisierte, detaillierte
Sicherheit (auf Zeilen-, Spalten- und Zellenebene mit dynamischer
Maskierung) sowie Stewardship-Workflows für alle veröffentlichten
Datendienste und Datenprodukte.
* Umfassende Konnektivität und multimodale Bereitstellung: Umfangreiche
Anpassungsmöglichkeiten für relationale Datenbanken, NoSQL, APIs, Dateien,
Ereignisströme, Cloud-Objektspeicher und offene Tabellenformate (z. B. Delta
Lake, Iceberg und Parquet) sowie native Datenproduktbereitstellung über
REST, GraphQL, OData, JDBC/ODBC und SOAP für unterschiedliche Verbraucher.
* Cloud-native Abläufe und Leistungsoptimierung: Unterstützung für Hybrid- und
Multicloud-Muster, DevOps- und CI/CD-Integration, Versionskontrolle,
Workload-Management, intelligente Abfragebeschleunigung und FinOps-
orientierte Beobachtbarkeit unterstützen Teams dabei, den geregelten
logischen Datenzugriff mit vorhersehbarer Leistung und Kosten zu skalieren.
?Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen Daten und KI gewinnt für viele
Unternehmen zunehmend an Bedeutung", so Stewart Bond, Research VP bei IDC.
?Unternehmen, die agentenbasierte, generative und prädiktive KI-Lösungen
einsetzen, erkennen den Stellenwert von Metadaten-basierten Erkenntnissen,
Beobachtbarkeit und detaillierter Richtlinienumsetzung. Anbieter von
Datenintegrationslösungen wie Denodo, die vertrauenswürdige, kontrollierte und
KI-fähige Daten in großem Umfang bereitstellen, bieten Unternehmen die
Möglichkeit, zuverlässige und kontrollierte KI-Ergebnisse zu erzielen."
?Wir sind stolz darauf, dass IDC MarketScape Denodo als führendes Unternehmen
einstuft", so Alberto Pan, CTO bei Denodo.?Denodo hat es sich zur Aufgabe
gemacht, Datenverantwortlichen dabei zu unterstützen, die Herausforderungen in
Bezug auf Sicherheit, Datenschutz und Governance in komplexen Datenlandschaften
souverän zu meistern."
Über IDC MarketScape:
Das IDC MarketScape-Anbieterbewertungsmodell wurde entwickelt, um einen
Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von Technologie- und
Dienstleistungsanbietern in einem bestimmten Markt zu geben. Die Studie
verwendet eine strenge Bewertungsmethode, die sowohl auf qualitativen als auch
auf quantitativen Kriterien basiert und zu einer einzigen grafischen Darstellung
der Position jedes Anbieters auf einem bestimmten Markt führt. IDC MarketScape
bietet einen klaren Rahmen, in dem die Produkt- und Serviceangebote, Fähigkeiten
und Strategien sowie die aktuellen und zukünftigen Markterfolgsfaktoren der
Technologieanbieter sinnvoll verglichen werden können. Dieses Rahmenwerk bietet
Technologieeinkäufern außerdem eine 360-Grad-Bewertung der Stärken und Schwächen
aktueller und potenzieller Lieferanten.
Über Denodo
Denodo ist ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagementlösungen, die
vertrauenswürdige KI-Agenten und -Anwendungen unterstützen. Die Denodo-
Plattform, eine preisgekrönte Lösung für logisches Datenmanagement, wandelt
Unternehmensdaten in zuverlässige Erkenntnisse für KI-, Analyse- und Self-
Service-Anwendungen um. Weltweit nutzen Unternehmen Denodo, um im Vergleich zu
herkömmlichen Data Lakehouses in einem Bruchteil der Zeit KI-fähige,
geschäftsbereite Daten bereitzustellen und so eine bis zu viermal schnellere
Erkenntnisgewinnung, einen ROI von 345 % und eine zehnmal bessere Leistung zu
erzielen. Erfahren Sie mehr unter denodo.com.
