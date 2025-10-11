DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin95.938 -1,5%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Heute im Fokus
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 41 im Überblick

11.10.25 03:18 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien in KW 41 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 41 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.658,3 PKT -89,2 PKT -2,38%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 41

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 41/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.10.2025 und dem 10.10.2025. Stand ist der 10.10.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -12,46 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 29: HENSOLDT

HENSOLDT: -7,64 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 28: Bechtle

Bechtle: -7,37 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 27: Sartorius vz

Sartorius vz: -6,68 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 26: Infineon

Infineon: -6,21 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 25: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -5,72 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 24: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -5,54 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 23: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -5,48 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 22: IONOS

IONOS: -4,68 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 21: TeamViewer

TeamViewer: -4,60 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 20: Nagarro SE

Nagarro SE: -4,40 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 19: PNE

PNE: -4,38 Prozent

Quelle: PNE

Platz 18: CANCOM SE

CANCOM SE: -3,85 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 17: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -3,60 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 16: SMA Solar

SMA Solar: -3,44 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 15: Kontron

Kontron: -2,95 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 14: United Internet

United Internet: -0,96 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 13: ATOSS Software

ATOSS Software: -0,91 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,90 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 11: 1&1

1&1: -0,74 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 10: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -0,68 Prozent

Quelle: evotec

Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,60 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 8: Siltronic

Siltronic: 0 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: Drägerwerk

Drägerwerk: 0 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 6: SAP SE

SAP SE: 0,17 Prozent

Quelle: SAP

Platz 5: QIAGEN

QIAGEN: 1,84 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 4: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,96 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 3: freenet

freenet: 2,12 Prozent

Quelle: freenet

Platz 2: JENOPTIK

JENOPTIK: 4,03 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 1: Nordex

Nordex: 6,48 Prozent

Quelle: Nordex AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

