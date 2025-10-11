Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 41 im Überblick
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 41/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.10.2025 und dem 10.10.2025. Stand ist der 10.10.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -12,46 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 29: HENSOLDT
HENSOLDT: -7,64 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 28: Bechtle
Bechtle: -7,37 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 27: Sartorius vz
Sartorius vz: -6,68 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 26: Infineon
Infineon: -6,21 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 25: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -5,72 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 24: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -5,54 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 23: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -5,48 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 22: IONOS
IONOS: -4,68 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 21: TeamViewer
TeamViewer: -4,60 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 20: Nagarro SE
Nagarro SE: -4,40 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 19: PNE
PNE: -4,38 Prozent
Quelle: PNE
Platz 18: CANCOM SE
CANCOM SE: -3,85 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 17: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -3,60 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 16: SMA Solar
SMA Solar: -3,44 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 15: Kontron
Kontron: -2,95 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 14: United Internet
United Internet: -0,96 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 13: ATOSS Software
ATOSS Software: -0,91 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,90 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: 1&1
1&1: -0,74 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 10: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -0,68 Prozent
Quelle: evotec
Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,60 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 8: Siltronic
Siltronic: 0 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Drägerwerk
Drägerwerk: 0 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 6: SAP SE
SAP SE: 0,17 Prozent
Quelle: SAP
Platz 5: QIAGEN
QIAGEN: 1,84 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 4: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,96 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 3: freenet
freenet: 2,12 Prozent
Quelle: freenet
Platz 2: JENOPTIK
JENOPTIK: 4,03 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 1: Nordex
Nordex: 6,48 Prozent
Quelle: Nordex AG
