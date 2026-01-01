DAX24.982 -1,3%Est505.932 -1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -1,0%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.830 -1,0%Euro1,1640 +0,5%Öl64,19 ±-0,0%Gold4.666 +1,5%
TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Januar (vorläufige Fassung)

19.01.26 15:09 Uhr

*** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Production Report 1H

07:00 CH/Docmorris AG, Umsatz Gesamtjahr

*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November

*** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-2,3% gg Vj

*** 08:00 FR/Totalenergies SE, Trading Statement 4Q

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 5,0%

zuvor: 5,1%

*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz November

*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliche Absatzzahlen

nach Marken und Regionen 4Q

*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 45,8

Konjunkturlage

PROGNOSE: -75,5

zuvor: -81,0

*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 4Q

*** 16:00 US/Supreme Court, Tag der Urteilsverkündungen, mögliches Urteil

zu reziproken Zöllen von Präsident Trump

*** 17:30 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call

*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call

*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

*** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 4Q

*** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festlegung der Referenzzinsen für

Unternehmenskredite (LPR)

- BE/Ecofin-Treffen

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)