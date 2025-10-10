DAX24.565 -0,2%Est505.623 -0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,82 +1,7%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.996 +0,5%
Kaufempfehlungen KW 41

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

10.10.25 12:00 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Aktien Empfehlungen KW 25/41: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Platz 15: ASML

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ASML von 822 auf 1000 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Platz 14: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Platz 13: Deutsche Bank

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Berichtssaison der Banken auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 12: Rheinmetall

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 11: UBS

Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Zur Analyse

Platz 10: Bayer

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer unter Verweis auf Wechselkursveränderungen von 35,00 auf 34,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Platz 9: BMW

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach einem verdüsterten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 8: Airbus

Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für September auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 7: BASF

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 6: Novo Nordisk

Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk nach einer Übernahmeankündigung in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen belassen. Zur Analyse

Platz 5: Ferrari

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ferrari auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Platz 4: Deutsche Telekom

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Zur Analyse

Platz 3: Nike

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 90 auf 85 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Platz 2: Gerresheimer

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 66,80 Euro belassen. Zur Analyse

Platz 1: Siemens Energy

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

