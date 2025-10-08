Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 140 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 3,12%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
Deutsche Telekom Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie hinke der Branche seit Jahresbeginn vor allem wegen negativer Währungseffekte hinterher, schrieb Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zuletzt hätten auch die für den Markt überraschende Schwäche des deutschen Breitbandgeschäfts sowie die Sprunghaftigkeit der US-Tochter T-Mobile US belastet. Positive Faktoren seien ignoriert worden, während die Konkurrenz dank Konsolidierungshoffnungen eine Kurserholung gezeigt habe. Grindle sieht sowohl das Geschäft außerhalb der USA als auch die Barmittelentwicklung bei den Bonnern nicht ausreichend gewürdigt./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Buy
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
29,32 €
|Abst. Kursziel*:
43,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
29,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,23%
|
Analyst Name:
Robert Grindle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Telekom AG
|10:46
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|12.09.25
|Deutsche Telekom Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
