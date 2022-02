So kann man beim Telefonieren ins Ausland Geld sparen

19 Cent plus Mehrwertsteuer darf eine Minute telefonieren ins europäische Ausland höchstens kosten. Diese Preisobergrenze gilt laut der Bundesnetzagentur für EU-Länder, Norwegen, Liechtenstein, Island sowie Gebiete in äußerster Randlage und sowohl für Anrufe aus dem Mobilfunk- als auch dem Festnetz. Die Preisobergrenze gilt für rein nutzungsabhängige Tarife, die nach Einheit - also bei Anrufen pro Minute - abgerechnet werden und bei teilweise nutzungsabhängigen Tarifen, bei denen ein gewisses Volumen inkludiert ist und anschließend nutzungsabhängig weiter berechnet wird. Dagegen gilt die Preisobergrenze nicht für Geschäftskunden und nicht für Inhaber eines Flatrate-Tarifs - dank EU Roaming sind hier alle Leistungen, die für Deutschland gelten auch im EU-Ausland gültig und die Telefon- oder SMS-Flat kann auch hier ohne Mehrkosten genutzt werden.

Bei Anrufen in Länder, die sich außerhalb der EU befinden, können jedoch auch schon mal 50 Cent pro Minute anfallen. Hohe Telefon- oder Handyrechnungen sind hierbei vorprogrammiert. Mit diesen Tipps kann man sich vor solch explodierenden Kosten schützen.

Tipp Nummer 1: Über das Internet telefonieren

Unter der Voraussetzung, dass beide Gesprächsteilnehmer denselben Messengerdienst auf ihren Geräten installiert haben, lässt sich hierüber sehr günstig telefonieren. Die meisten gängigen Messenger wie WhatsApp, Telegram oder Apples FaceTime bieten eine Anruf-Funktion. Stehen beide Personen je mit einem WLAN-Netzwerk in Verbindung, wird das Gespräch in der Regel keine weiteren Kosten verursachen. Des Weiteren bietet sich hier Skype an. Über Skype kann relativ günstig weltweit in Fest- und Handynetze telefoniert werden, Anrufe zwischen Skype-Nutzern sind sogar kostenlos möglich, allerdings ist auch hier eine Verbindung zum Internet vorausgesetzt.

Tipp Nummer 2: Einen Auslands-Tarif hinzubuchen

Gerade für Personen, die häufig aus dem Festnetz oder auch aus dem Handynetz ins Ausland telefonieren (müssen), kann es ratsam sein, eine Option zu dem bestehenden Tarif hinzu zu buchen, sofern diese von dem jeweiligen Anbieter angeboten wird. Derartige Tarifoptionen haben in der Regel eine Laufzeit von einem Monat. Mit ihnen werden die Anrufe günstiger oder sie decken gar alle Anrufe in bestimmte Länder durch eine Flatrate ab. Bei den Mobilfunk-Netzbetreibern O2, Telekom und Vodafone kann ab 5 Euro pro Monat ein Auslands-Minutenpaket gebucht werden.

Tipp Nummer 3: Call-by-Call-Anrufe

Auch wenn dies einzig für Kunden der Deutschen Telekom aus dem Festnetz möglich ist, so lässt sich auch mit Call-by-Call-Anrufen Geld sparen. Hier muss der Anrufer vor dem Gespräch ins Ausland eine bestimmte, ausgewählte Nummer eines günstigeren Anbieters vorwählen. Die Nummer kann aus Vergleichsseiten im Internet entnommen werden. Damit telefoniert der Anrufer über jenen Anbieter zu dessen günstigeren Konditionen.

