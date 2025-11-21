Verve Group Aktie
Marktkap. 299,51 Mio. EURKGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1
ISIN SE0018538068
Symbol MGIMF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Verve Group Buy
|Unternehmen:
Verve Group
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
5,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1,50 €
|Abst. Kursziel*:
266,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
259,01%
|
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Verve Group
|12:31
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|24.09.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|26.08.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|14.07.25
|Verve Group Buy
|Warburg Research
