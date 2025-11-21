DAX 23.168 +0,3%ESt50 5.508 -0,1%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.716 -0,9%Euro 1,1540 +0,2%Öl 62,39 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagmittag
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Verve Group Aktie

1,53 EUR +0,03 EUR +2,00 %
STU
Marktkap. 299,51 Mio. EUR

KGV 18,79 Div. Rendite 0,00%
WKN A3D3A1

ISIN SE0018538068

Symbol MGIMF

Warburg Research

Verve Group Buy

12:31 Uhr
Verve Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Verve Group
1,53 EUR 0,03 EUR 2,00%
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Verve mit einem Kursziel von 5,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey rechnet im vierten Quartal mit mehr Dynamik des Dienstleisters für digitale Werbung. Er erinnerte am Montag an zweistelliges Umsatz- und Ergebniswachstum, das er 2026 und 2027 erwartet./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Verve Group Buy

Unternehmen:
Verve Group		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,50 €		 Abst. Kursziel*:
266,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
259,01%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Verve Group

12:31 Verve Group Buy Warburg Research
24.09.25 Verve Group Buy Warburg Research
26.08.25 Verve Group Buy Warburg Research
14.07.25 Verve Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

