Verve: Auf Enttäuschung könnte Erholung folgen

SmartCaps ist ein Angebot des redaktionellen Partners StockXperts. finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich.

Verve hat im laufenden Jahr die wichtigsten Plattformen vereinheitlicht und integriert, was im zweiten und dritten Quartal das Geschäft gebremst hat. Mit dem Q4 geht es aber wieder deutlich aufwärts – eine Chance für die Aktie.

Das dritte Quartal der Verve Group war noch von der technischen Umsetzung der Plattformvereinheitlichung sowie von einem schwächeren Werbemarkt geprägt. Der Nettoumsatz reduzierte sich auf vergleichbarer Basis um 3 Prozent zum Vorjahr, das bereinigte EBITDA ging währenddessen um 22 Prozent auf 26,1 Mio. Euro zurück. Nach Abschluss der wichtigsten Integrationsarbeiten hat die Dynamik in den ersten Wochen des vierten Quartals aber wieder deutlich angezogen, was ein erfolgreiches Schlussvierteljahr und auch viel Schwung für 2026 verspricht. Die Aktie wurden am Markt trotzdem erst einmal mit Enttäuschung aufgenommen. Für mutige Anleger, die darauf setzen wollen, dass die nächsten Quartale wieder deutlich besser ausfallen, eine Kaufchance.

Mehr zu der Meldung findet sich hier:

zum Artikel

Ebenfalls zunächst zu einem Kursrücksetzer haben die Zahlen der JDC Group geführt, aber auch hier bietet sich die Chance auf baldige Besserung: zum Artikel

Einen Blick wert ist auch die Aktie von clearvise, wo der Wandel zu einer YieldCo eine Neubewertung einleiten könnte: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.027 Prozent oder 13,9 Prozent p.a. (Stand 15.11.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Hinweise zu potenziellen Interessenkonflikten:

Eine StockXperts nahestehende Gesellschaft hat die Aktie des Unternehmens gekauft und/oder diese in ein von ihr betreutes Musterdepot oder Anlagevehikel (bspw. ein Zertifikat) aufgenommen.