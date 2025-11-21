DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
NEL-Aktie zwischen vorsichtiger Erholung und anhaltenden Herausforderungen NEL-Aktie zwischen vorsichtiger Erholung und anhaltenden Herausforderungen
Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt Siemens-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
5,42 EUR +0,10 EUR +1,88 %
STU
4,99 CHF +0,12 CHF +2,44 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,96 Mrd. EUR

KGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Barclays Capital

easyJet Overweight

14:01 Uhr
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,42 EUR 0,10 EUR 1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Overweight

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,03 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

13:51 easyJet Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
12.11.25 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
15.10.25 easyJet Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Freitagmittag gesucht
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag stärker
finanzen.net FTSE 100-Titel easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 10 Jahren angefallen
finanzen.net Börse London: FTSE 100 fällt am Mittwochmittag zurück
finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in easyJet von vor 5 Jahren angefallen
finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem easyJet-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC Named on a napkin: EasyJet celebrates 30 years
BBC EasyJet pilot suspended after 'drunk and naked' incident
Financial Times EasyJet warns of dent to profits from strikes and higher fuel costs
RTE.ie EasyJet warns on profit hit from French air strike
Globes easyJet extends suspension of Israel flights to 2026
EQS Group Director/PDMR Shareholding
Globes easyJet extends Israel flight suspension until August
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen