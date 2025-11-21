easyJet Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 8,62 Div. Rendite 2,33%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Easyjet auf "Overweight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Overweight
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,03 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|13:51
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|15.10.25
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
