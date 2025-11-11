DAX 23.247 +0,7%ESt50 5.528 +0,2%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,68 -0,3%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.581 -1,1%Euro 1,1534 +0,2%Öl 62,58 +0,1%Gold 4.077 +0,3%
Nach schwacher Vorwoche: DAX stabilisiert sich - Wirtschaftssorgen lassen Gewinne etwas schmelzen
Kraken-Aktie soll kommen: Börsengang der Kryptobörse rückt wohl näher
SBF Aktie

SBF Aktien-Sparplan
4,78 EUR +0,08 EUR +1,70 %
STU
Marktkap. 47,17 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2AAE2

ISIN DE000A2AAE22

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die SBF AG im November die Prognose angepasst und rechnet im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) nun mit einem Umsatz von 39,0 bis 41,0 Mio. Euro (zuvor: 43,0 bis 46,0 Mio. Euro) und mit einem EBITDA von 1,7 bis 2,1 Mio. Euro (zuvor: 1,5 bis 2,5 Mio. Euro). In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe vor allem die verstärkt aufgetretene Auftragsverschiebung über alle Konzernsparten hinweg in der zweiten Jahreshälfte des aktuellen Geschäftsjahres zur signifikant reduzierten Umsatzguidance geführt. Bereits die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2025 seien von Verzögerungen bei Abrufaufträgen geprägt gewesen. An dieser Stelle merke das Analystenteam an, bereits im Halbjahresbericht 2025 darauf hingewiesen zu haben, dass sich die primär rail-bezogene Terminverschiebung maßgeblich im zweiten Geschäftshalbjahr bemerkbar machen werde. Trotz der gesenkten Umsatzguidance bewege sich laut GBC die neue Ergebnisprognose der SBF dank eines strikten Kostenmanagements, Effizienzmaßnahmen und einer signifikanten Optimierung der Kostenstruktur weiterhin in der mittleren Bandbreite der vorherigen Jahresergebnisprognose und sei demnach lediglich präzisiert worden. Angesichts der bisherigen Profitabilitätsverbesserungen im ersten Halbjahr und der trotz der reduzierten Umsatzguidance bekräftigten mittleren Bandbreite der Ergebnisprognose lasse das Analystenteam die bisherigen operativen Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 unverändert. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 12,00 Euro und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2025, 12:35 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 21.11.2025 um 10:56 Uhr fertiggestellt und am 24.11.2025 um 09:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=8cf9ca2711a97edb6dc1f97d55326e62
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SBF Kaufen

Unternehmen:
SBF AG (ex Corona Equity Partner)		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
4,66 €		 Abst. Kursziel*:
157,51%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
4,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
151,05%
Analyst Name:
Marcel Goldmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

12:44 SBF Kaufen GBC
29.10.25 SBF Kaufen GBC
12.08.25 SBF Kaufen GBC
14.03.25 SBF Kaufen GBC
29.10.24 SBF Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu SBF AG (ex Corona Equity Partner)

StockXperts SBF: Kursziel bestätigt SBF: Kursziel bestätigt
Aktien-Global SBF: Kursziel bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: SBF AG konkretisiert Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2025
StockXperts SBF: Effizienzsteigerungen erzielt
Aktien-Global SBF: Effizienzsteigerungen erzielt
EQS Group EQS-News: SBF AG mit robuster operativer Entwicklung im ersten Halbjahr 2025
EQS Group EQS-News: SBF AG entwickelt individuelle Leuchtensteuerung für Schienenfahrzeuge
Aktien-Global SBF: Starkes Wachstum ab 2026
EQS Group EQS-News: Bundeshaushalt 2025 st&#228;rkt Schiene &#8211; SBF-Gruppe erwartet zus&#228;tzliche Marktchancen
EQS Group EQS-Adhoc: SBF AG specifies revenue and EBITDA forecast for 2025
EQS Group EQS-News: SBF AG reports robust operational performance in the first half of 2025
EQS Group EQS-News: SBF AG develops customized lighting control for rolling stock
EQS Group EQS-News: 2025 federal budget strengthens rail &#8211; SBF Group anticipates additional market opportunities
EQS Group EQS-News: SBF AG ramps up production in Budweis, Czech Republic &#8211; significant reduction in cost base
Cointelegraph Binance seeks to dismiss $1.76B FTX lawsuit, blames SBF for collapse
EQS Group EQS-News: SBF AG exceeds EBITDA target despite transformation costs &#8211; increase in profitability expected from 2025 onwards
Cointelegraph Crypto skeptic to release SBF, Mashinsky interviews in documentary
