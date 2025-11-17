DAX 23.189 +0,4%ESt50 5.515 +0,0%MSCI World 4.245 +0,1%Top 10 Crypto 11,70 -0,1%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.527 -1,2%Euro 1,1542 +0,2%Öl 62,37 -0,2%Gold 4.068 +0,1%
54,99 EUR -2,21 EUR -3,86 %
STU
51,22 CHF -1,29 CHF -2,45 %
BRX
Marktkap. 123,86 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag in erster Reaktion. Das operative Ergebnis (aEbit) im E-Commerce habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Buy

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,74 €		 Abst. Kursziel*:
44,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,99 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,66%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

