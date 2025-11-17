Prosus Aktie
Marktkap. 123,86 Mrd. EURKGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz der Internet-Beteiligungsgesellschaft sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Jo Barnet-Lamb am Montag in erster Reaktion. Das operative Ergebnis (aEbit) im E-Commerce habe die Konsensschätzung leicht verfehlt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 08:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Prosus Buy
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
79,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,74 €
|Abst. Kursziel*:
44,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,99 €
|Abst. Kursziel aktuell:
43,66%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|12:16
|Prosus Buy
|UBS AG
|12:16
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
