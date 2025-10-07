DAX 24.542 +0,6%ESt50 5.631 +0,3%MSCI World 4.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,97 -0,6%Nas 22.788 -0,7%Bitcoin 105.709 +1,4%Euro 1,1628 -0,3%Öl 66,36 +1,0%Gold 4.044 +1,5%
BASF Aktie

BASF Aktien-Sparplan
43,55 EUR -0,41 EUR -0,93 %
STU
Marktkap. 39,27 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

Bernstein Research

BASF Outperform

13:01 Uhr
BASF Outperform
BASF
43,55 EUR -0,41 EUR -0,93%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Outperform

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
43,61 €		 Abst. Kursziel*:
16,95%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
43,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,11%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

