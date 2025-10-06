UBS Aktie
Marktkap. 111,38 Mrd. EURKGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Outperform
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
34,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
34,84 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,36 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
