DAX 24.415 +0,2%ESt50 5.629 +0,0%MSCI World 4.344 -0,2%Top 10 Crypto 17,03 -2,1%Nas 22.950 +0,0%Bitcoin 105.662 -0,8%Euro 1,1661 -0,4%Öl 65,06 -0,7%Gold 3.979 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 BASF BASF11 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner AMD schließt Milliarden-Deal mit OpenAI – Sanmina und Arteris als heimliche Gewinner
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
35,00 EUR +0,14 EUR +0,40 %
STU
40,86 USD -0,18 USD -0,43 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 111,38 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

RBC Capital Markets

UBS Outperform

15:11 Uhr
UBS Outperform
Aktie in diesem Artikel
UBS
35,00 EUR 0,14 EUR 0,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat UBS auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Franken belassen. Im dritten Quartal habe eine moderate Volatilität die Handelserträge der globalen Investmentbanken unterstützt und das Investmentbanking habe sich erholt, schrieb Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der nach wie vor unsicheren Wirtschaftsaussichten seien die starken Trends im institutionellen Geschäft umso wichtiger. Die Bank of America übertreffe weiterhin mit dem Wachstum im Investmentbanking die Konkurrenz. Bei der Deutschen Bank und bei der UBS sei ein positives Kapitalmarktumfeld der Hintergrund für die strategische Neuausrichtung beziehungsweise die Regulierungsdebatte./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 18:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Outperform

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
34,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
34,84 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,36 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

15:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 UBS Underweight Morgan Stanley
03.10.25 UBS Underweight Barclays Capital
29.09.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

finanzen.net Experten-Prognosen September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie September 2025: Die Expertenmeinungen zur UBS-Aktie
finanzen.net Dienstagshandel in Zürich: SMI sackt zum Start des Dienstagshandels ab
finanzen.net Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter
finanzen.net Minuszeichen in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net SIX-Handel: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Zürich: SPI beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Montagnachmittag fester
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SLI-Börsianer greifen nachmittags zu
finanzen.net Gewinne in Zürich: Börsianer lassen SPI am Montagnachmittag steigen
Business Times UBS launches pilot for new AI tool aimed at boosting productivity of advisers
Financial Times UBS gaining support for compromise on Swiss capital rules
Zacks Zacks Investment Ideas feature highlights: General Motors, Tesla, Ford, JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs and UBS
Business Times New clients will drive ESG revival: UBS wealth executive
Benzinga Miami, Dubai Lead Global Real Estate Bubble Risk Surge As Prices Soar Despite Cooling Markets, UBS Warns
Financial Times UBS emergency plan is not ‘executable’, says Swiss regulator
Zacks UBS Resolves Legacy French Tax Matter With Nearly $987M Settlement
Business Times UBS boosts payouts for US wealth advisers amid intense hiring battle
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen