Warburg Research

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach einem verdüsterten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Autobauers sei einer schwachen Nachfrage in China und den Zöllen geschuldet, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des schwächeren Free-Cashflow-Ausblicks halte BMW aber an der Ausschüttungsquote von 30 bis 40 Prozent fest. Mit der Strategie der Technologie-Neutralität, der Umstrukturierung des Händlernetzes ab 2026 und der Einführung der "Neuen Klasse" erwarte er für die kommenden Jahre eine Gewinnerholung./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BMW AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
87,60 €		 Abst. Kursziel*:
8,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,87%
Analyst Name:
Marc-Rene Tonn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,85 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BMW AG

10:36 BMW Buy Warburg Research
08:11 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 BMW Buy UBS AG
08:01 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu BMW AG

Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet BMW-Aktie
dpa-afx ROUNDUP/Schwaches China Geschäft: BMW senkt Prognose - Aktie unter Druck
finanzen.net BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart leichter
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus
finanzen.net Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone
dpa-afx BMW-Aktie sehr schwach: Mehr Autos verkauft - aber Prognose gesenkt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt BMW auf 'Sector Perform' - Ziel 87 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt BMW auf 'Buy' - Ziel 103 Euro
MarketWatch BMW shares skid on profit warning. The German experience in China keeps getting worse.
Business Times BMW cuts annual guidance on weak China sales, tariff costs
Financial Times BMW cuts profit guidance after weak sales in China
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
