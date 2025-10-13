BMW-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

BMW-Analyse im Fokus

BMW-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Romain Gourvil unterzogen.

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BMW-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:32 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 79,98 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 12,53 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 134.639 BMW-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 6,8 Prozent zu Buche. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen.

