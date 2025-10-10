DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.267 -1,6%Top 10 Crypto15,90 -3,9%Nas22.452 -2,5%Bitcoin101.358 -3,7%Euro1,1603 +0,3%Öl62,64 -4,0%Gold3.999 +0,6%
DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefrot -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Plug Power-Aktie abwärts: Plug Power sichert sich frisches Geld - Verwässerungsrisiko nur zeitweise ignoriert

10.10.25 20:02 Uhr
Verwässerungsgefahr: Plug Power-Aktie zündet nächste Rally-Stufe nicht | finanzen.net

Der Brennstoffzellenhersteller Plug Power hat sich frisches Geld besorgt. Am Markt kam das gut nur zeitweise positiv an - auch weil die Pläne für Altaktionäre ein Risiko bedeuten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Plug Power Inc.
2,99 EUR -0,27 EUR -8,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Plug Power nimmt durch Warrant-Inducement-Transaktion 370 Millionen US-Dollar ein
• Potenzial für bis zu 1,4 Milliarden US-Dollar bei voller Ausübung neuer Warrants
• Aktie steigt trotz Verwässerungsrisiko

Am 8. Oktober hatte der Big Player im Brennstoffzellenbereich, Plug Power, eine Finanzierungsrunde angekündet, die frisches Geld in die Kassen gespült hat.

370 Millionen US-Dollar für die Konzernkassen

Durch Warrant-Inducement-Transaktion sind Plug Power 370 Millionen US-Dollar zugeflossen - mit dem Potenzial für einen zusätzlichen Bruttoerlös von 1,4 Milliarden US-Dollar bei vollständiger Ausübung der neuen Warrants, teilte das Unternehmen mit. Dafür kam es zu einer sofortigen Ausübung bestehender Optionsscheine zu 2,00 US-Dollar je Aktie. Das Geld soll für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte Plug Power weiter mit.

Als Gegenleistung für die Ausübung der Optionsscheine erhält der Investor neue Optionsscheine zum Erwerb von insgesamt 185.430.464 Stammaktien. Die neuen Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 7,75 US-Dollar, was einem Aufschlag von rund 100 Prozent auf den letzten Schlusskurs von Plug Power am 7. Oktober 2025 entspricht. Kommt es zu einer vollständigen Ausübung fließt zwar weiteres Geld in die Kassen des Unternehmens, bestehende Aktionäre müssen dann aber eine deutliche Verwässerung ihrer Anteile hinnehmen.

Anleger ignorieren möglichen Verwässerungseffekt

Am Markt wurde der potenzielle Verwässerungseffekt zunächst nicht als direkte Gefahr gesehen. Die Plug Power-Aktie legte am Donnerstag an der NASDAQ zunächst zu, rutscht im Zuge eines schwachen Gesamtmarktes aber inzwischen um 6,65 Prozent auf 3,52 US-Dollar ab.

Gegenbewegung nach Kursrutsch?

Offenbar zeigt der Anteilsschein deshalb Erholungstendenzen, weil die jüngsten Nachrichten aus dem Hause Plug Power die Rally der letzten Monate noch unterbrochen hatten: Zum Wochenstart hat das Unternehmen einen CEO-Wechsel vollzogen, was am Markt alles andere als positiv aufgenommen worden war.

Der Führungswechsel erfolgt in einer Phase, in der Plug Power mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist. Nach einer Phase rasantem Wachstums, befeuert durch hohe Erwartungen an die Zukunft der Wasserstoffwirtschaft, sieht sich das Unternehmen nun mit anhaltenden Verlusten, hohen Investitionsausgaben und schwierigen Finanzierungsbedingungen konfrontiert. Beobachter werten den Wechsel daher als Hinweis auf eine künftige stärkere Ausrichtung auf Effizienz und Profitabilität.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Plug Power und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

