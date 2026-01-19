DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.923 -0,7%Euro1,1667 +0,2%Öl64,04 -0,2%Gold4.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben? Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben?
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Volksstimme' zu EU und Grönland-Krise

20.01.26 05:34 Uhr

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Frauengesundheit:

Das gemeinsame Vorgehen der Europäer gegen die Grönland-Pläne des US-Präsidenten soll ein Sondergipfel der EU sichern. Das Bild der Geschlossenheit stört aber schon, dass sich kurz vor dem Gipfel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einem Misstrauensvotum stellen muss. Es ist bereits der vierte Anlauf aus dem EU-Parlament innerhalb eines halben Jahres für eine Absetzung der Kommissionschefin. Das trägt zur Verunsicherung in der Brüsseler Führung genauso bei wie die Dauerkritik an der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Diese stellt bei jeder Gelegenheit ihre Ukraine-Obsession heraus, ist bei anderen außenpolitischen Themen aber schwach bis unbeleckt und folglich nicht in der Lage, ihr Aufgabenspektrum vernünftig abzudecken. Besonders die Südländer in der EU fühlen sich von der allein auf die Abwehr Russlands fixierten Estin nicht vertreten./yyzz/DP/mis