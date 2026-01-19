Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Trump/Europa

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Trump/Europa:

Die eigentliche Nachricht des gestrigen Tages war Donald Trumps Empörung, darüber, dass ihm nicht der Friedensnobelpreis verliehen worden war. Von jetzt am wolle er deshalb "nicht mehr ausschließlich an Frieden" denken. Trump sagt damit Dreierlei: Erstens hat er nicht den blassesten Schimmer nach welchen Kriterien und vor allem wer den Preis vergibt. Zweitens ist ihm das auch alles egal. Doch eines hat er schon verstanden: Der Friedensnobelpreis ist ein europäischer Preis. Er wird von Europäern nach europäischen Kriterien vergeben. Und Europa ist in diesem Fall nicht nur sich selbst, sondern auch dem US-Präsidenten der Nabel der Welt. Auch wirtschaftlich ist Europa führend in der Welt. Der Binnenmarkt der EU ist der größte. Wer von ihm ausgeschlossen ist oder sich selbst ausschließt, leidet. Wenn Trump nun Exporte in die USA überteuert, so trifft er damit seine Landsleute. Hart wird es zwar auch für die Wirtschaft auf dem alten Kontinent./yyzz/DP/mis