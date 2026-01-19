DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.923 -0,7%Euro1,1667 +0,2%Öl64,04 -0,2%Gold4.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben? Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben?
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion/Trump/EU-Staaten/Grönland

20.01.26 05:34 Uhr

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - 'Saarbrücker Zeitung' zu Reaktion/Trump/EU-Staaten/Grönland

Europas Macht liegt in der Wirtschaft: Dazu gehört es, die Lockerung der Zölle für die US-Firmen auf Eis zu legen, die Liste mit Whisky- und anderen Gegenzöllen aus dem Tresor zu holen und die schärfste handelspolitische Waffe (Anti-Coercion-Instrument, ACI) zu aktivieren, das sich auch gegen US-Techkonzerne richtet. In ersten Reaktionen hat sich die deutsche Wirtschaft hinter diese Politik gestellt. Gut so. Doch nun muss sie auch Kurs halten. Wenn die deutsche Autobranche Europa gleich vorsorglich vor "Schnellschüssen" warnt, lässt das nichts Gutes ahnen. (.) So wie junge Menschen wieder Wehrdienst absolvieren müssen, um ihr Land und die westlichen Werte verteidigen zu können, so wird auch die Wirtschaft ihren Beitrag leisten müssen./yyzz/DP/zb