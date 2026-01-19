DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,63 -2,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin78.923 -0,7%Euro1,1667 +0,2%Öl64,04 -0,2%Gold4.696 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX schließt unter 25.000 Punkten -- US-Börsen im Feiertag -- adidas, SAP, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, D-Wave, NVIDIA, Alphabet, Bayer im Fokus
Top News
Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben? Rendite-Duell: Dividenden vs. Staking von Kryptowährungen - Wo ist das Geld besser aufgehoben?
Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Netflix legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Handelsblatt' zu neuer E-Auto-Prämie

20.01.26 05:34 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu neuer E-Auto-Prämie:

Hurra, Deutschland hat wieder eine Elektroauto-Prämie. Endlich, könnte man sagen: 3000 Euro für Batterieautos, 1500 Euro für bestimmte Plug-ins, je nach Einkommen und Familie bis zu 6000 Euro - rückwirkend ab 1. Januar 2026, gültig für Privatleute und Neuwagen. Die kriselnde Autobranche dürfte das nach der Prämienrücknahme Ende 2023 und diversen Zollankündigungen als Erleichterung sehen. Doch so gut die Schlagzeile klingt: Die neue Förderung hat drei Geburtsfehler - und produziert am Ende womöglich mehr Nebenwirkung als Wirkung./yyzz/DP/mis