Heidelberg Materials-Analyse: Deutsche Bank AG verleiht Heidelberg Materials-Aktie Buy in jüngster Analyse

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Heidelberg Materials-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 229 Euro belassen. Das Umfeld in Europa bleibe schwierig, Jon Bell in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstum des Konzernumsatzes um rund ein Prozent.

Um 09:37 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 194,65 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 17,65 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 22.098 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 66,0 Prozent zu Buche.

