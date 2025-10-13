DAX24.325 +0,4%Est505.558 +0,5%MSCI World4.237 ±-0,0%Top 10 Crypto15,78 +3,0%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.047 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,37 +2,1%Gold4.087 +1,7%
Insolvenz

Meyer Burger-Aktie tiefrot: Ende des Börsenhandels naht im Januar

13.10.25 15:06 Uhr
Meyer Burger-Aktie rutscht stark ab: Börsenhandel wird im Januar eingestell | finanzen.net

Die Schweizer Börse nimmt die Aktien des insolventen Solarherstellers Meyer Burger aus dem Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meyer Burger Technology AG
0,15 CHF -0,60 CHF -79,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Thun mitteilte, hat das die Regulierungsstelle der Schweizer Börse SIX entschieden.

Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht

Demnach wird der 13. Januar kommenden Jahres der letzte Handelstag für die Wertpapiere sein. Bis dahin wird der Handel mit der Aktie wieder aufgenommen. Er war zwischenzeitlich ausgesetzt worden, nachdem das Unternehmen seinen Geschäftsbericht nicht fristgemäß veröffentlicht hatte.

Mitte September hatte das Unternehmen mitgeteilt, keine Chance mehr auf eine Rettung der gesamten Gruppe zu sehen. 600 Beschäftigte in der Solarzellenproduktion in Bitterfeld-Wolfen und am Entwicklungsstandort Hohenstein-Ernstthal wurden freigestellt.

Schon im vergangenen Jahr hatte Meyer Burger Technology die Modulproduktion im sächsischen Freiberg geschlossen und seinen Fokus auf die USA verlagert. Auch dort wurden den Angaben zufolge im Mai die etwa 300 Mitarbeiter entlassen. Auf eine Dividende hoffen Anleger zudem vergeblich, "weil sämtliche verbliebenen Aktiven für die teilweise Tilgung der ausstehenden Verbindlichkeiten zu verwenden sind", teilt das Unternehmen weiter mit.

Die Meyer Burger-Aktie notiert im SIX-Handel zeitweise 79,97 Prozent tiefer bei 0,1504 Franken.

/mse/DP/he

THUN/BITTERFELD-WOLFEN/HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (dpa-AFX)

