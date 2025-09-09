Meyer Burger-Aktie: Rettungsversuche gescheitert
Der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger mit Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt sieht endgültig keine Chance auf Rettung mehr.
Werte in diesem Artikel
Die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe sei gescheitert, teilt das Unternehmen am Sitz in Thun mit. Es bestünden "keine realistischen Chancen mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe einschließlich der Muttergesellschaft".
Als Grund für das Scheitern nennt Meyer Burger die Konkurrenz aus China, die sehr günstige Solarmodule anbietet, und "erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Förderung erneuerbarer Energien sowohl in den USA als auch in Europa". Die etwa 600 Beschäftigten an den deutschen Standorten sind nach Unternehmensangaben bis auf ein Abwicklungsteam freigestellt, ihnen wurde gekündigt.
Weiter Bemühung um Verkauf in Deutschland
Nach der Insolvenz in Deutschland und den USA werde deshalb die schon gewährte stille Nachlassstundung - die im Schweizer Insolvenzrecht einer Firma Zeit für die Suche nach einer Lösung geben soll - als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt, teilt das Unternehmen mit. Für die Muttergesellschaft werde ein Nachlassvertrag angestrebt. "Die Bemühungen für einen Verkauf von Teilen der Gruppe und/oder von Aktiven der verschiedenen Gruppengesellschaften in der Schweiz, in Deutschland und in den USA werden weitergeführt", heißt es weiter.
Die Insolvenzverwalter in Deutschland hatten Anfang September mitgeteilt, dass es keine Investoren für die Standorte gebe. Der Geschäftsbetrieb der Werke in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) wurde deshalb am 1. September eingestellt. Gespräche mit möglichen Interessenten liefen nach Angaben der Insolvenzverwalter weiter.
/oe/DP/men
THUN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meyer Burger Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meyer Burger Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Meyer Burger Technology News
Bildquellen: Meyer Burger
Nachrichten zu Meyer Burger Technology AG
Analysen zu Meyer Burger Technology AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2012
|Meyer Burger Technology reduce
|Sarasin Research
|23.11.2012
|Meyer Burger Technology reduce
|Sarasin Research
|22.11.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|21.11.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|11.09.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2012
|Meyer Burger Technology buy
|Sarasin Research
|20.01.2012
|Meyer Burger Technology kaufen
|Geldbrief
|24.10.2011
|Meyer Burger Technology kaufen
|Die Actien-Börse
|19.09.2011
|Meyer Burger Technology kaufen
|Die Actien-Börse
|29.06.2011
|Meyer Burger Technology buy
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.11.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|21.11.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|11.09.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|17.08.2012
|RothRau hold
|Close Brothers Seydler Research AG
|17.08.2012
|Meyer Burger Technology hold
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2012
|Meyer Burger Technology reduce
|Sarasin Research
|23.11.2012
|Meyer Burger Technology reduce
|Sarasin Research
|30.08.2012
|Meyer Burger Technology underperform
|Credit Suisse Group
|26.03.2012
|RothRau sell
|Close Brothers Seydler Research AG
|23.03.2012
|Meyer Burger Technology underperform
|Cheuvreux SA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meyer Burger Technology AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen