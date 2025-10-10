TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
Der Nutzfahrzeughersteller TRATON hat im dritten Quartal einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet.
Werte in diesem Artikel
Auf Basis vorläufiger Zahlen wurden insgesamt 71.400 Fahrzeuge ausgeliefert, gegenüber 85.300 Fahrzeugen im Vorjahreszeitraum, wie die TRATON Group mitteilte. Dabei legten Verkäufe vollelektrischer Fahrzeuge im Konzern um 55 Prozent auf 820 Einheiten zu.
Der Rückgang ist vor allem einem Absatzeinbruch bei International Motors (ehemals Navistar) von 57 Prozent geschuldet. Die Marken Scania (-1%) und Volkswagen Truck & Bus (-4%) verzeichneten ebenfalls leichte Rückgänge, während die Nachfrage nach Nutzfahrzeugen von MAN Truck & Bus um 24 Prozent anzog.
Die TRATON-Aktie notiert am Freitag im XETRA-Handel zeitweise 0,90 Prozent höher bei 26,94 Euro.
DJG/sha/rio
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Volkswagen (VW) St. News
Bildquellen: TRATON GROUP
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Volkswagen (VW) vz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen