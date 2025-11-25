Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 97,02 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 97,02 EUR zu. Bei 97,28 EUR erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 310.864 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Mit Abgaben von 18,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,37 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 115,80 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,96 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz ein EPS von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 78,48 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

TRATON-Aktie steigt: CFO Jackstein erhält neuen Vertrag bis 2031

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Hochstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen