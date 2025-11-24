Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 95,48 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 95,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 95,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 24.200 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 19,61 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,41 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,37 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Am 30.10.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,96 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Volkswagen (VW) vz 2,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 80,31 Mrd. EUR gegenüber 78,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.03.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,08 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

