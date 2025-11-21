Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gibt am Vormittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 92,94 EUR abwärts.
Um 09:06 Uhr ging es für die Volkswagen (VW) vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 92,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 92,10 EUR. Bei 92,56 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 51.452 Stück gehandelt.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 114,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Der derzeitige Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie liegt somit 17,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,43 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 115,30 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,96 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,42 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 80,31 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,48 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.
Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 10,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
