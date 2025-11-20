Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 93,52 EUR.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 93,52 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Volkswagen (VW) vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,98 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 94,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 162.707 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 114,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.11.2024 (78,86 EUR). Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 18,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,43 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 115,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,96 EUR gegenüber 2,42 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 80,31 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,48 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.03.2027.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2025 10,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

VW-Aktie im Minus: Mehr als 25.000 Job-Abgänge vertraglich fixiert

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht