So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Kursplus

20.11.25 09:23 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 94,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,65 EUR -3,45 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 94,94 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 94,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.644 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 114,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,29 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 78,86 EUR am 29.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,94 Prozent.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2024 mit 6,36 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,43 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 115,30 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.10.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,96 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz ein EPS von 2,42 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 78,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 80,31 Mrd. EUR ausgewiesen.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Volkswagen (VW) vz dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.03.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
