Profil
Kursentwicklung im Fokus

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

20.11.25 16:08 Uhr
Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 94,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
94,70 EUR -3,40 EUR -3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 94,10 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,98 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 94,68 EUR. Zuletzt wechselten 267.340 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (114,20 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von 21,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,20 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,43 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Durchschnitt mit 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 80,31 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,48 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 präsentieren. Am 16.03.2027 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Entspannung im China-Streit: Niederlande geben Kontrolle über Nexperia ab

VW-Aktie im Minus: Mehr als 25.000 Job-Abgänge vertraglich fixiert

DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
