APA ots news: Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/ Monat, ohne Aktivierungsentgelt.*

Nur von 24. November bis 1.Dezember 2025 in allen Drei Shops

und auf drei.at Blackweek Rabatt über Gutscheincode

BLACKWEEK25.

Wien (APA-ots) - Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only

Neukund:innen beim

bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die

monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den

Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf

drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die

Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.

Zwtl.: Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif.

SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten

in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB

innerhalb der EU.

In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM

Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas

Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten

Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung.

*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited

M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit

Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

