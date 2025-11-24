APA ots news: Drei Blackweek: SIM Unlimited M um supergünstige 16,92 Euro/...
Nur von 24. November bis 1.Dezember 2025 in allen Drei Shops
und auf drei.at Blackweek Rabatt über Gutscheincode
BLACKWEEK25.
Wien (APA-ots) - Nur bis 1. Dezember 2025 sparen sich SIM only
Neukund:innen beim
bereits reduzierten SIM Unlimited M Tarif zusätzliche 15% auf die
monatliche Grundgebühr. Das zeitlich limitierte Angebot ist über den
Gutscheincode BLACKWEEK25 in allen Drei Shops und im Webshop auf
drei.at/black-week bis inklusive Cyber Monday erhältlich. Die
Aktivierung ist im Aktionszeitraum gratis.
Zwtl.: Eine Woche lang 15% zusätzlich auf SIM only Aktionstarif.
SIM Unlimited M inkludiert unlimitierte Minuten/ SMS und 5G Daten
in Österreich (max 250 Download und max. 50 Mbit/s Upload) und 32 GB
innerhalb der EU.
In der Blackweek von 24. November bis 1. Dezember 2025 sparen SIM
Unlimited M Neukunden zusätzlich 15% auf den bereits reduzierten Xmas
Tarif. Die SIM Unlimited M Grundgebühr sinkt in diesem limitierten
Zeitraum auf noch günstigere 16,92 Euro/ Monat. Ohne Bindung.
*Rabatt für 24 Monate bei Neuanmeldung Sprachtarif SIM Unlimited
M. Danach reguläres monatliches Entgelt. Nicht kompatibel mit
Unlimited Mix Rabatt. Details: www.drei.at/black-week
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
