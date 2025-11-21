DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 -4,0%Nas22.317 +1,1%Bitcoin73.311 -2,5%Euro1,1506 -0,2%Öl62,24 -1,5%Gold4.098 +0,5%
Aktienentwicklung

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz legt am Nachmittag zu
21.11.25 16:08 Uhr

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Im XETRA-Handel gewannen die Volkswagen (VW) vz-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 95,00 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 95,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 92,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 416.527 Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 114,20 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 16,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 78,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.11.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,99 Prozent sinken.

Volkswagen (VW) vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,36 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,43 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,30 EUR.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 80,31 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 78,48 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Volkswagen (VW) vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 16.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,01 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Volkswagen (VW) vz OutperformRBC Capital Markets
04.11.2025Volkswagen (VW) vz BuyWarburg Research
03.11.2025Volkswagen (VW) vz NeutralUBS AG
