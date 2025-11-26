ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Aroundtown auf 'Underweight' - Ziel 2,10 Euro
Werte in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Aroundtown (Aroundtown SA) nach Zahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der annualisierte Wert für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO 1 habe in den ersten neun Monaten des Jahres den Erwartungen entsprochen, schrieb Paul May am Mittwoch. Seine diesbezügliche Jahresprognose liege am unteren Ende der bestätigten Unternehmens-Zielspanne. Die Verschuldung bleibe auf einem erhöhten Niveau, und die Leerstandsquoten seien gestiegen. Wegen Refinanzierungsbedarf dürften die Gewinne in den kommenden fünf Jahren schrumpfen./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:17 / GMT
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Aroundtown SA
Analysen zu Aroundtown SA
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|10.11.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|23.09.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|27.08.2025
|Aroundtown SA Add
|Baader Bank
|13.08.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|26.06.2025
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.2025
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|Aroundtown SA Hold
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Aroundtown SA Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:46
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Aroundtown SA Underweight
|Barclays Capital
|27.08.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2025
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
