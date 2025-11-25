Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 95,40 EUR abwärts.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 95,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 111.543 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 17,34 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,37 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 115,80 EUR.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,96 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,31 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 78,48 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Volkswagen (VW) vz am 10.03.2026 vorlegen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 16.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 10,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

