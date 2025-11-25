Litauens Verteidigungsminister setzt auf deutsche Rüstungsindustrie
VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens neuer Verteidigungsminister Robertas Kaunas setzt auf eine stärkere Kooperation mit der deutschen Rüstungsindustrie. "Für Litauen ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie nicht nur willkommen, sondern von strategischer Bedeutung. Wir sehen enormes Potenzial in der gemeinsamen Produktion, Instandhaltung und Technologieentwicklung", sagte Kaunas in seiner Rede auf einer Konferenz der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Vilnius.
Dort unterzeichneten das deutsche Drohnenunternehmen Quantum Systems und die litauische Technologiefirma ADV Defense in seinem Beisein eine Absichtserklärung zur Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme.
Der seit rund drei Wochen amtierende Kaunas würdigte außerdem den Aufbau einer Bundeswehr-Brigade zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke in seinem Land. "Litauen hat Deutschland stets als verlässlichen Verbündeten und engagierten Nato-Partner geschätzt und sieht es nun durch die ständige Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen als eine vertrauenswürdige Säule unserer kollektiven Verteidigung", betonte Kaunas. Dies sei ein starkes strategisch-politisches Signal, dass die Abschreckung im Baltikum untrennbar mit der Verteidigung Europas verbunden sei.
Staatsminister: Brigade-Stationierung verläuft planmäßig
Deutschland will bis 2027 einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband fest in Litauen stationieren. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von etwa 4800 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen.
Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn (CSU), bezeichnet die Litauen-Brigade als "Verkörperung unseres Engagements für Sicherheit", deren Aufstellung nach Plan verlaufe. Zudem würdigte Hahn die kürzlich erfolgte Grundsteinlegung in Litauen für ein Artilleriemunitionswerk des Rüstungskonzern Rheinmetall als einen "Meilenstein in der deutsch-litauischen Verteidigungszusammenarbeit."/awe/DP/mis
