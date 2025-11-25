DAX23.234 ±-0,0%Est505.533 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Litauens Verteidigungsminister setzt auf deutsche Rüstungsindustrie

25.11.25 12:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DEUTZ AG
7,59 EUR -0,02 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
69,85 EUR 1,65 EUR 2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
50,80 EUR 3,24 EUR 6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.470,50 EUR 61,50 EUR 4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

VILNIUS (dpa-AFX) - Litauens neuer Verteidigungsminister Robertas Kaunas setzt auf eine stärkere Kooperation mit der deutschen Rüstungsindustrie. "Für Litauen ist der Ausbau der Zusammenarbeit mit der deutschen Industrie nicht nur willkommen, sondern von strategischer Bedeutung. Wir sehen enormes Potenzial in der gemeinsamen Produktion, Instandhaltung und Technologieentwicklung", sagte Kaunas in seiner Rede auf einer Konferenz der Deutsch-Baltischen Handelskammer in Vilnius.

Wer­bung

Dort unterzeichneten das deutsche Drohnenunternehmen Quantum Systems und die litauische Technologiefirma ADV Defense in seinem Beisein eine Absichtserklärung zur Entwicklung unbemannter Luftfahrtsysteme.

Der seit rund drei Wochen amtierende Kaunas würdigte außerdem den Aufbau einer Bundeswehr-Brigade zum verstärkten Schutz der Nato-Ostflanke in seinem Land. "Litauen hat Deutschland stets als verlässlichen Verbündeten und engagierten Nato-Partner geschätzt und sieht es nun durch die ständige Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen als eine vertrauenswürdige Säule unserer kollektiven Verteidigung", betonte Kaunas. Dies sei ein starkes strategisch-politisches Signal, dass die Abschreckung im Baltikum untrennbar mit der Verteidigung Europas verbunden sei.

Staatsminister: Brigade-Stationierung verläuft planmäßig

Deutschland will bis 2027 einen gefechtsbereiten und eigenständig handlungsfähigen Verband fest in Litauen stationieren. Vorgesehen ist eine dauerhafte Präsenz von etwa 4800 Soldaten sowie rund 200 zivilen Bundeswehrangehörigen.

Wer­bung

Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Florian Hahn (CSU), bezeichnet die Litauen-Brigade als "Verkörperung unseres Engagements für Sicherheit", deren Aufstellung nach Plan verlaufe. Zudem würdigte Hahn die kürzlich erfolgte Grundsteinlegung in Litauen für ein Artilleriemunitionswerk des Rüstungskonzern Rheinmetall als einen "Meilenstein in der deutsch-litauischen Verteidigungszusammenarbeit."/awe/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf DEUTZ

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DEUTZ

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall OverweightBarclays Capital
24.11.2025Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
20.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen