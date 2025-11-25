Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 95,18 EUR.

Um 09:05 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 95,18 EUR ab. Der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,98 EUR nach. Bei 95,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 13.295 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 114,20 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 19,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,36 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,37 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 115,80 EUR.

Am 30.10.2025 lud Volkswagen (VW) vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei -0,96 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,42 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 80,31 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 78,48 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 16.03.2027.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,08 EUR je Aktie.



