Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus

Index im Fokus

Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittwochnachmittag im Aufwind.

Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,88 Prozent im Plus bei 23.228,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 23.163,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.025,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.280,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.074,39 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 23.204,87 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 21.544,27 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 19.175,58 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. 14.784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit PetMed Express (+ 9,82 Prozent auf 1,79 USD), AXT (+ 8,67 Prozent auf 10,03 USD), Cogent Communications (+ 7,32 Prozent auf 19,20 USD), CRESUD (+ 6,42 Prozent auf 12,10 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 6,05 Prozent auf 152,22 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Microvision (-4,48 Prozent auf 0,92 USD), OraSure Technologies (-4,08 Prozent auf 2,35 USD), inTest (-3,67 Prozent auf 7,61 USD) und Americas Car-Mart (-3,49 Prozent auf 22,70 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25.200.101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,831 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net