Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Kursplus
Der NASDAQ Composite befindet sich am Mittwochnachmittag im Aufwind.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,88 Prozent im Plus bei 23.228,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,598 Prozent fester bei 23.163,19 Punkten in den Mittwochshandel, nach 23.025,59 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23.280,58 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.074,39 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,32 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 23.204,87 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 26.08.2025, einen Stand von 21.544,27 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, bei 19.175,58 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,47 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.019,99 Punkten. 14.784,03 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit PetMed Express (+ 9,82 Prozent auf 1,79 USD), AXT (+ 8,67 Prozent auf 10,03 USD), Cogent Communications (+ 7,32 Prozent auf 19,20 USD), CRESUD (+ 6,42 Prozent auf 12,10 USD) und Neurocrine Biosciences (+ 6,05 Prozent auf 152,22 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-6,08 Prozent auf 2,38 USD), Microvision (-4,48 Prozent auf 0,92 USD), OraSure Technologies (-4,08 Prozent auf 2,35 USD), inTest (-3,67 Prozent auf 7,61 USD) und Americas Car-Mart (-3,49 Prozent auf 22,70 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25.200.101 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,831 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Die Upbound Group-Aktie hat mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die Cogent Communications-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,08 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Americas Car-Mart
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Americas Car-Mart
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Americas Car-Mart News
Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:11
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|20.11.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|20.11.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.11.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen