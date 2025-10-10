Verkaufsempfehlung

Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS geraten die Aktien von Brenntag am Freitag unter Druck.

Auf XETRA fällt der Kurs zeitweise um 1,79 Prozent auf 50,60 Euro.

Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen".

