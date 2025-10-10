DAX24.623 +0,1%Est505.631 +0,1%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,81 +1,6%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.013 -0,2%Euro1,1578 +0,1%Öl64,77 -0,7%Gold3.998 +0,6%
Verkaufsempfehlung

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

10.10.25 09:23 Uhr
Verkaufsempfehlung der UBS belastet Brenntag-Aktie | finanzen.net

Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS geraten die Aktien von Brenntag am Freitag unter Druck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,63 EUR -1,77 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Auf XETRA fällt der Kurs zeitweise um 1,79 Prozent auf 50,60 Euro.

Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen".

/bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:56Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
08:56Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

