BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
BP trennt sich von Anteilen an einem Gasfeld in der Nordsee.
Das britische Unternehmen Serica Energy zahlt nach eigenen Angaben mindestens 232 Millionen US-Dollar in bar für die Anteile am Culzean-Feld, welches von TotalEnergies betrieben wird.
Für den Deal ist noch die Zustimmung von TotalEnergies und Neo Next erforderlich, die eine Option zur Übernahme der BP-Anteile zu denselben Bedingungen haben, wie sie mit Serica vereinbart wurden. Es könnte sein, dass Serica über die vereinbarte Summe hinaus noch weitere Zahlungen leisten muss.
Am Montag verteuern sich die BP-Aktien in London zeitweise um 0,86 Prozent auf 4,24 GBP.
