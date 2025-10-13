DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1568 -0,4%Öl63,49 +2,3%Gold4.108 +2,2%
Seltene Erden

Aktien von MP Materials und Energy Fuels stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen als Kurstreiber

13.10.25 21:37 Uhr
NYSE-Titel MP Materials-Aktie stark gesucht: Chinas Exportbeschränkungen treiben den Kurs in neue Höhen | finanzen.net

Am Montag verzeichnen die Aktien von MP Materials und Energy Fuels signifikante Kursgewinne. Diese sind vor allem auf geopolitische Spannungen zwischen den USA und China zurückzuführen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
83,94 EUR 5,94 EUR 7,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Energy Fuels Inc
20,51 EUR 3,09 EUR 17,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MP Materials Corp Registered Shs -A-
83,00 EUR 15,80 EUR 23,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Anteilsscheine von MP Materials - einem Produzenten von Seltenen Erden, an dem die USA einen Anteil halten - springen am Montag an der NYSE zeitweise um weitere 23,76 Prozent auf 96,95 US-Dollar nach oben, nachdem sie bereits am Freitag einen kräftigen Kurssprung in Höhe von mehr als 8 Prozent verzeichnet hatten. Für die Aktie des Uranproduzenten Energy Fuels geht es daneben an der NYSE American zeitweise um 18,04 Prozent nach oben auf 24,01 US-Dollar. Daneben verteuern sich auch die Aktien des Lithiumproduzenten Albemarle an der NYSE zeitweise um 6,92 Prozent auf 96,08 US-Dollar.

Händler verwiesen darauf, dass die Spannungen zwischen Peking und Washington über Chinas Exportkontrollen Seltener Erden Spekulationen um alternative Lieferanten dieser für unter anderem Elektronikprodukte wichtigen Rohstoffe angeheizt hätten. So hätten die USA etwa Maßnahmen ergriffen, um ihre Lieferketten für wichtige seltene Erden wie Neodym und Praseodym unabhängiger von China zu machen. Da MP Materials in den USA aktiv ist, profitiert das Unternehmen von diesen geopolitischen Verschiebungen. Die massive staatliche Beteiligung an MP Materials durch das US-Verteidigungsministerium verstärkt das Investoreninteresse zusätzlich.

Auch der Kursanstieg bei Energy Fuels und Albemarle dürfte teilweise von der positiven Stimmung im Sektor für "kritische Metalle & Rohstoffe" getrieben sein, die auch MP Materials beflügelt. Wenn etwa das Angebot an Lithium verknappt werden könnte (z. B. durch Produktionsdrosselungen in China), wirkt das unterstützend für Produzenten wie Albemarle.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

