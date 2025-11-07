Freundlicher Handel: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge
Der S&P 500 zeigte sich am Abend wenig verändert.
Der S&P 500 schloss den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,13 Prozent) bei 6.728,80 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,477 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 6.694,56 Punkte an der Kurstafel, nach 6.720,32 Punkten am Vortag.
Bei 6.730,11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.631,44 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500
Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 2,23 Prozent abwärts. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 07.10.2025, den Stand von 6.714,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.08.2025, wies der S&P 500 6.340,00 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 07.11.2024, wurde der S&P 500 mit 5.973,10 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 14,66 Prozent zu Buche. Bei 6.920,34 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Expedia (+ 17,55 Prozent auf 258,25 USD), Akamai (+ 14,71 Prozent auf 83,74 USD), News (+ 6,54 Prozent auf 26,72 USD), Albemarle (+ 6,49 Prozent auf 97,18 USD) und News B (+ 6,36 Prozent auf 30,29 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Take Two (-8,08 Prozent auf 232,00 USD), Block (ex Square) (-7,73 Prozent auf 65,45 USD), The Trade Desk A (-6,32 Prozent auf 43,00 USD), DexCom (-5,21 Prozent auf 55,00 USD) und Microchip Technology (-5,17 Prozent auf 56,28 USD).
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 63.183.187 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,112 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.net
