DAX24.316 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.164 -1,4%Euro1,1796 +0,3%Öl62,08 +0,1%Gold4.484 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Sicherheitsbedenken

Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte

23.12.25 11:00 Uhr
Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: Trump-Regierung pausiert Offshore-Windlizenzen | finanzen.net

Die US-Regierung hat die Mietverträge und Bauarbeiten für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der Ostküste vorübergehend ausgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dominion Energy Inc.
48,53 EUR -1,93 EUR -3,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
15,52 EUR -0,46 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
22,71 EUR 0,31 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund seien nationale Sicherheitsbedenken, wie das US-Innenministerium mitteilte.

Demnach sollen die Lizenzen für die im Bau befindlichen Offshore-Windparks pausiert werden, um Zeit für eine Überprüfung möglicher Risiken zu gewinnen. Es gebe Regierungsberichte, wonach die Bewegung massiver Turbinenblätter und die stark reflektierenden Türme Radarstörungen verursachten. Das erschwere das Erkennen von feindlichen Bedrohungen.

Wer­bung

Die Entscheidung betrifft Projekte vor Massachusetts, Connecticut, New York sowie der Küste Virginias, die bereits große Investitionen und Bauarbeiten vorzuweisen haben.

Opposition wirft Regierung politisch motiviertes Vorgehen vor

Kritik kam unter anderem von dem demokratischen Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer. Er warf Präsident Donald Trump vor, mit einem "irrationalen und ungerechtfertigten" Vorgehen gezielt Offshore-Windprojekte zu blockieren. Die Entscheidung werde Energiepreise weiter in die Höhe treiben, Tausende gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze gefährden und die Stabilität des Stromnetzes untergraben, erklärte Schumer.

Auch Umweltgruppen und weitere politische Vertreter sehen Medienberichten zufolge in dem Schritt eine politisch motivierte Belastung der Windenergiebranche, die zuvor umfangreiche Genehmigungs- und Sicherheitsprüfungen durchlaufen habe - teils auch unter früheren Regierungen. Branchenvertreter und Projektentwickler prüfen demnach die Auswirkungen der Maßnahme auf Arbeitsplätze und Investitionen und haben teilweise juristische Schritte angekündigt.

Wer­bung

Die Orsted-Aktie steigt in Dänemark daraufhin zeitweise um 0,59 Prozent auf 170,20 DKK, während die Vestas-Titel 0,68 Prozent tiefer notieren bei 116,40 DKK.

/hae/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Dominion Energy und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dominion Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dominion Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orsted

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Orsted

DatumRatingAnalyst
10:41Orsted HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Orsted BuyUBS AG
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025Orsted BuyUBS AG
28.08.2025Orsted BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.01.2025Orsted BuyUBS AG
06.01.2025Orsted BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:41Orsted HoldJefferies & Company Inc.
05.09.2025Orsted NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Orsted Sector PerformRBC Capital Markets
05.09.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
25.08.2025Orsted HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Orsted VerkaufenDZ BANK
09.02.2024Orsted VerkaufenDZ BANK
18.01.2023Orsted UnderweightBarclays Capital
02.02.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.
07.01.2022Orsted UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Orsted nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen