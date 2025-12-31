Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

12:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

