Vestas Wind Systems A-S Aktie

24,34 EUR -0,53 EUR -2,13 %
STU
22,73 CHF -0,58 CHF -2,50 %
BRX
Marktkap. 25,01 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Vestas Wind Systems A-S Hold

12:41 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Vestas Wind Systems A-S
24,34 EUR -0,53 EUR -2,13%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
185,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
24,37 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
170,00 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

12:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.01.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.01.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

finanzen.net Analysten sehen bei Vestas Wind Systems A-S-Aktie Potenzial
dpa-afx Aktien von Orsted, Vestas und Co. uneins: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte
dpa-afx Siemens Energy-Aktie mit erneutem Rekordhoch: GE Vernova-Signale sorgen für Aufwind
TraderFox Stocks in Action: Kion, Siemens Energy, Formycon, Vestas, Schneider Electric
finanzen.net November 2025: Experten empfehlen Vestas Wind Systems A-S-Aktie mehrheitlich zum Kauf
finanzen.net Vestas Wind Systems A-S: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Vestas-Aktie springt zweistellig hoch: Ziele nach überraschend gutem Quartal eingeengt
finanzen.net Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zacks Vestas Wind Systems AS (VWDRY) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Is Vestas Wind Systems (VWDRY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks What Makes Vestas Wind Systems AS (VWDRY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Vestas Wind Systems (VWDRY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Here Is Why Bargain Hunters Would Love Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY)
Zacks Fast-paced Momentum Stock Vestas Wind Systems (VWDRY) Is Still Trading at a Bargain
Zacks Why Fast-paced Mover Vestas Wind Systems (VWDRY) Is a Great Choice for Value Investors
Benzinga Vestas Wind Systems Earnings Analysis: Q4 Recap
