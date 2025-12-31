Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 25,01 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 150 auf 185 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Windkraftkonzern dürfte mit einem starken Auftragseingang die Erwartungen übertreffen, schrieb John Kim am Donnerstag in einem Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
185,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
24,37 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
170,00 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
