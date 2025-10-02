Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 17,26 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
115,00 DKK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
17,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
John Kim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
156,71 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
