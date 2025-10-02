DAX 24.472 +0,2%ESt50 5.656 +0,2%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 16,51 -0,2%Nas 22.844 +0,4%Bitcoin 102.160 -0,6%Euro 1,1738 +0,2%Öl 64,74 +0,7%Gold 3.863 +0,2%
Commerzbank-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
Pendeln um die 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
Vestas Wind Systems A-S Aktie

17,00 EUR +0,01 EUR +0,06 %
STU
17,06 EUR -0,09 EUR -0,52 %
GVIE
Marktkap. 17,26 Mrd. EUR

KGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS

ISIN DK0061539921

Symbol VWSYF

Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

09:31 Uhr
Vestas Wind Systems A-S Hold
Aktie in diesem Artikel
Vestas Wind Systems A-S
17,00 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Hold

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
115,00 DKK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
17,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
John Kim 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
156,71 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

09:31 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.09.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

