Deutsche Bank AG

Vestas Wind Systems A-S Hold

09:31 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vestas von 118 auf 115 dänischen Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge des Herstellers von Windkraftanlagen könnte enttäuschen, schrieb John Kim in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/nas

