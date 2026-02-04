Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 26,35 Mrd. EURKGV 26,51 Div. Rendite 0,56%
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 200 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals lägen einen Tick unter den Erwartungen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Der Ausblick habe sie allerdings erfüllt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 02:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
200,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,08 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
175,56 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|12:31
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG